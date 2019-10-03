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четверг, 03 октября 2019 18:10

Нашли изуродованное тело пропавшего военного

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Нашли изуродованное тело пропавшего военного
В Запорожье нашли тело пропавшего Юрия Святненко. Фото - pro.berdyansk.biz

3 октября на ул. Сибирякова на Бердянской косе в Запорожье нашли тело мужчины.

Было изуродовано, возможно - бездомными животными. На данный момент неизвестно, были ли на теле следы насильственной смерти, сообщает ПроБердянськ.

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По информации СМИ, тело принадлежит военнослужащему 39-летнему Юрию Святненко. С 22-го сентября находился в розыске.

В полиции подтвердили, что у технического пункта пограничной службы в камышах обнаружили труп. Предварительно установлено, что погибшим является 39-летний житель Бердянска, который 22 сентября ушел из дома и пропал без вести. Труп гражданина для установления причины смерти направлены на экспертизу.

В Днепре нашли мертвым Владимира Вакара. Он был главным сержантом взвода охраны и патрульно-постовой службы Восточного территориального управления Военной службы правопорядка, участник АТО на Востоке Украины. Исчез во время празднования Дня города в парке Сагайдак.

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Дата
03
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