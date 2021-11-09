В Киеве жестоко избили композитора группы "Kazka"

Избили известного музыканта. Фото: Обозреватель

В Киеве жестоко избили музыкального продюсера, аранжировщика и композитора Николая Журавлева (известный под псевдонимом Juniko).

В результате избиения музыкант получил перелом черепа и носа, рану на подбородке, сообщил сам Николай на своей странице в Instagram.

По словам Журавлева, на него напали в его подъезде.

"Пару часов назад прошла операция по удалению поврежденных костей черепа. Через месяц нужна операция по внедрению в голову пластины", — рассказал в личном блоге Журавлев.

Он пожаловался, что плохо видит одним глазом.

Сейчас Журавлев объявил о сборе средств на лечение.

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