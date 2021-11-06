Под Одессой неизвестные жестоко избили депутата из Херсона и его жену

Фото: od.npu.gov.ua

В пригороде Одессы неизвестные избили депутата из Херсонской области и его жену вечером 5 ноября.

Они остановили Land Cruiser Prado супругов в районе завода "Центролит", сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Неизвестные остановили автомобиль супругов, напали и избили водителя и пассажирку. Мужчина в тяжелом состоянии в больнице, за его жизнь борются врач", - сказано в сообщении.

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Следователи открыли уголовное производство. Причастных к нападению разыскивают. Им грозит до восьми лет лишения свободы.

Потерпевший – депутат Мирненской ОТГ, аграрий, по данным источников Gazeta.ua. Мужчине, кроме прочего, раздробили коленные суставы.

В Запорожье избили депутата областного совета Дмитрия Мастера. На мужчину напали возле его офиса по ул. Школьной. Нападавших было четверо. Пострадавшему была оказана медицинская помощь.