В Запорожье четверо неизвестных избили депутата областного совета Дмитрия Майстро. Фото: facebook.com/mykolaivpolice

В Запорожье избили депутата областного совета Дмитрия Майстро. На мужчину напали возле его офиса.

Происшествие случилось сегодня, 1 марта, на улице Школьной около 9:20. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"По предварительным данным нападавших было четверо. Их личности и местонахождения устанавливаются. Пострадавшему оказывается медицинская помощь. Решается вопрос правовой квалификации события", - сказано в сообщении.

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Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее неизвестные дважды нападали общественную приемную Майстра. Поэтому мотивы нападения он связывает со своей депутатской деятельностью, пишут местные СМИ.

В Закарпатской области после избиения умер кандидат в депутаты от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Павел Седляр. Политик баллотировался в Хустском районе.