В Киеве задержали наркодилера и изъяли кокаин стоимостью более 400 тысяч гривен

В Киеве полицейские задержали 20-летнего наркодилера и изъяли кокаин стоимостью более 400 тыс. грн. ФОТО: mvs.gov.ua

В Киеве полицейские задержали 20-летнего наркодилера и изъяли кокаин стоимостью более 400 тыс. грн, сообщает Департамент борьбы с наркопреступностью Национальной полиции.

Правоохранители выяснили, что фигурант был "сотрудником" интернет-магазина, через который сбывали наркотики. Кроме того, он занимался отправкой запрещенных веществ через почтовые отделения.

Указания по количеству и объемов заказов мужчина получал от так называемого "куратора". С ним общался исключительно с помощью мессенджера.

Пытаясь обезопасить себя от разоблачения, дилер арендовал в столице гараж, который использовал как склад. "Заработную плату" получал криптовалюта Bitcoin.

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В результате обысков правоохранители изъяли у злоумышленника расфасованный кокаин, стоимость которого по ценам "черного" рынка составляет более 400 тыс. грн.

Фигуранта задержали. По данному факту расследуется уголовное производство.

Работники полиции устанавливают круг лиц, причастных к наркобизнесу.

На Черниговщине 37-летний мужчина молотком забил пенсионерку ради 7 тыс. грн. Тело 81-летней женщины обнаружил ее сын. Он и вызвал правоохранителий. Об этом сообщает пресс служба Нацполиции региона.