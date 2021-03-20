Наркоман забил молотком пенсионерку ради денег

На Черниговщине 37-летний мужчина молотком забил пенсионерку ради 7 тыс. грн.

Тело 81-летней женщины обнаружил ее сын. Он и вызвал правоохранителий. Об этом сообщает пресс служба Нацполиции региона.

Вскоре полицейские установили и задержали причастного к убийству пенсионерки. Им оказался безработный мужчина, который злоупотребляет алкоголем и наркотиками.

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Злоумышленник рассказал, что убил женщину ради денег. После убийства свои вещи сжег, а молоток выбросил в реку.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

В Новосибирске 19-летний парень убил свою 17-летнюю девушку ради денег на наркотики. Девушка погибла в свой день рождения от множественных ножевых ранений в области шеи.