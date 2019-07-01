В Киеве взорвался Lexus

Фото: kiev.informator.ua

В Киеве возле дома по ул. Василия Липковского, 31 взорвался автомобиль Lexus GS 300.

Происшествие произошло в первом часу ночи 1 июля. К счастью, на момент происшествия в автомобиле никого не было, сообщает "Информатор".

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По словам очевидцев, которые в момент взрыва находились во дворе дома, они услышали мощный хлопок. Увидели как из моторного отсека припаркованного автомобиля вырывается мощный столб пламени. В результате, в Lexus практически полностью выгорел моторный отсек. Также огонь серьезно повредил лобовое стекло и салон автомобиля.

По характеру повреждений капота - он буквально слетел с машины. Полицейские предполагают, что причиной пожара мог стать взрыв. Его причину устанавливают эксперты.

На Оболонском проспекте, 13 произошел взрыв машины. Припаркованный у подъезда автомобиль взорвался и загорелся.