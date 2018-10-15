В Киеве возле торгового центра обнаружили заминированный автомобиль

В Киеве на улице Архитектора Вербицкого обнаружили заминированный автомобиль. Фото: АРУ

В Киеве на улице Архитектора Вербицкого в автомобиле обнаружили взрывчатку.

Машина стоит рядом с торговым центром New Way и остановкой общественного транспорта. Об этом сообщает Киев Оперативный.

О заминированном автомобиле сообщили полицию и взрывотехников, они сразу прибыли на место инцидента. Полиция оцепила периметр и не пускает машины для проезда по улице.

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Увага!

Надійшла інформація про те, що на вулиці Вербицького, біля ТЦ Ньювей заміновано автомобіль. Працює поліція і вибухотехніки. Рух по вулиці частково припинено. pic.twitter.com/YWiXvGR3HJ — Киев Оперативный (@KyivOperativ) 15 жовтня 2018 р.

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