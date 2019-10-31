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четверг, 31 октября 2019 22:52

В Киеве возле метро вспыхнул масштабный пожар

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В Киеве возле метро вспыхнул масштабный пожар
Пожар вспыхнул на крыше жилого дома. Фото: скриншот

В Киеве вспыхнул пожар в жилой многоэтажке.

Как отмечается, огонь охватил крышу дома по адресу улица Пирогова, 2 возле станции метро Университет. Об этом сообщает издание "Информатор".

На месте происшествия работают спасатели. Жителей многоэтажки эвакуировали, информации о пострадавших нет.

На опубликованных видео можно увидеть, что огонь распространяется по крыше дома.

Спасатели перекрыли часть дороги на улице Богдана Хмельницкого, сейчас идет ликвидация пожара.

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В пассажирском поезде в центральном Пакистане произошел пожар. Погибло 65 человек.

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