В Киеве возле метро вспыхнул масштабный пожар

В Киеве вспыхнул пожар в жилой многоэтажке.
Как отмечается, огонь охватил крышу дома по адресу улица Пирогова, 2 возле станции метро Университет. Об этом сообщает издание "Информатор".
На месте происшествия работают спасатели. Жителей многоэтажки эвакуировали, информации о пострадавших нет.
На опубликованных видео можно увидеть, что огонь распространяется по крыше дома.
Спасатели перекрыли часть дороги на улице Богдана Хмельницкого, сейчас идет ликвидация пожара.
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