В Киеве возле храма произошла стрельба: есть раненый

В Киеве возле храма в Мостицкой подстрелили мужчину. Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Днем 13 мая на улице Мостицкой в ​​Киеве произошла стрельба.

Огнестрельное ранение получил мужчина. Пострадавший находится в больнице, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

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"На стоянке возле храма на улице Мостицкой в результате конфликта получил огнестрельное ранение мужчина. Пострадавший госпитализирован в больницу для оказания медицинской помощи. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Подольского управления полиции, которая устанавливает все обстоятельства инцидента", - говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Личность стрелка устанавливается.

В Киеве на Борщаговке двое водителей не поделили дорогу. В результате конфликта возникла стрельба. Свидетели происшествия вызвали полицию.