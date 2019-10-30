В Киеве веткой изнасиловали мужчину

В Деснянском районе Киева изнасиловали мужчину. Фото - Район Рожище

В Деснянском районе Киева изнасиловали мужчину.

Его без сознания нашли прохожие на ул. Бальзака, сообщает "Обозреватель".

Мужчина был в одних футболке в куртке, без штанов и нижнего белья. Из заднего прохода торчала ветка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 15-летняя школьница изнасиловала бутылкой двух семиклассниц

По информации медиков, у жертвы разрыв прямой кишки. На вид мужчине до 30 лет, документов с собой не было.

Полиция открыла уголовное производство. Преступнику грозит до 15 лет лишения свободы.

В Конотопе на Сумщине нашли мертвым 72-летнего мужчину, подозреваемого в развращении 4-х товарищей 14 и 15 лет. Тело пенсионера обнаружили дома полицейские, когда он не явился на суд, где ему должны были избрать меру пресечения