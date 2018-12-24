 
Ексклюзивы
1/5
На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын
На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын
2 Просмотров: 3888
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
2 Просмотров: 1017
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Просмотров: 1944
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 963
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Гройсман прокомментировал поход на выборы
1 Просмотров: 1080
Какая ситуация с зарплатами в стране
Какая ситуация с зарплатами в стране
1 Просмотров: 711
Премьер назвал условие дешевого газа
Премьер назвал условие дешевого газа
Просмотров: 4158
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Просмотров: 252
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Просмотров: 2232
Кремль готовит наступление - эксперт
Кремль готовит наступление - эксперт
Просмотров: 4230
Фото
Все фото
11
9
6
3
3
На пожаре в гостинице сгорел человек
На пожаре в гостинице сгорел человек
Во Львове, как на фронте: герой боев за Авдеевку спасал людей во время пожара на ярмарке
Во Львове, как на фронте: герой боев за Авдеевку спасал людей во время пожара на ярмарке
Двое братьев год &quot;бегали&quot; от полиции: один из них несовершеннолетний
Двое братьев год "бегали" от полиции: один из них несовершеннолетний
С двумя ломами: пытались захватить сельский совет
С двумя ломами: пытались захватить сельский совет
В Киеве полицейские избили женщин на станции метро
В Киеве полицейские избили женщин на станции метро
Видео
Все видео
В Киеве сгорел ресторан
В Киеве сгорел ресторан
На рождественской ярмарке прогримел взрыв, есть пострадавшие
На рождественской ярмарке прогримел взрыв, есть пострадавшие
В России загорелся склад с фейерверками
В России загорелся склад с фейерверками
Чиновник подрался с посетителями в рабочем кабинете
Чиновник подрался с посетителями в рабочем кабинете
Появилось видео стрельбы и ножевого нападения на женщину-патрульную
Появилось видео стрельбы и ножевого нападения на женщину-патрульную
Интервью
1/5
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
2 Просмотров: 1017
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 963
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
2 Просмотров: 1530
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
2 Просмотров: 2448
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1638
Колонка
22 декабря 2018
Просмотров: 1332
Проголосуй, щоб не було соромно
– Это ужас! Страшный сон моих праотцов – Грузией управляет женщина, – таксист-грузин не стримує емоцій. – А если война? ...
понедельник, 24 декабря 2018 01:38

В Киеве сгорел ресторан

  Комментировать
В Киеве сгорел ресторан
Сгорел ресторан на Лесном массиве. Фото: 112 Украина

На Лесном массиве в Киеве произошел пожар в ресторане.

"ЧП в Киеве: пожар на лесном. Шолом Алейхема, горит ресторан ", - сообщает dtp.kiev.ua.

Очевидцы уточняют, что это ресторан "Чумацький двір", который находится на улице Кубанской Украины (Маршала Жукова), 6 А.

На месте происшествия работают много пожарных и скорых. Данных о пострадавших нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В центре Киева сгорел еще один ресторан

26 августа в кафе-ресторане "Руккола" в Киеве вспыхнул пожар, в результате чего пришлось эвакуировать посетителей.

Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, а ее причиной стала неисправная вытяжка на кухне.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве сгорел ресторан». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Какими увидели гуцулов европейские фотографы в начале ХХ века - подборка фото
Какими увидели гуцулов европейские фотографы в начале ХХ века - подборка фото
14
 1 Просмотров: 53313
Собрали снимки, на которые надо смотреть трижды
Собрали снимки, на которые надо смотреть трижды
30
 Просмотров: 27228
Показали лучшие елочки Украины
Показали лучшие елочки Украины
11
 Просмотров: 26796
Возможного соперника Усика отправили в тяжелый нокаут - видео
Возможного соперника Усика отправили в тяжелый нокаут - видео
 Просмотров: 17100
Идет огромное давление: сколько приходов уже перешло в новую Украинскую церковь
Идет огромное давление: сколько приходов уже перешло в новую Украинскую церковь
 Просмотров: 11997
Происшествия
В пожаре погибла женщина с сыном
В пожаре погибла женщина с сыном Просмотров: 774
Полицейские изъяли 4 тонны наркотиков
Полицейские изъяли 4 тонны наркотиков Просмотров: 549
Перевернулся автобус с пассажирами
Перевернулся автобус с пассажирами Просмотров: 540
На пожаре в гостинице сгорел человек
На пожаре в гостинице сгорел человек
11
 Просмотров: 801
Под Киевом "маршрутка" врезалась в трактор - есть пострадавшие
Под Киевом "маршрутка" врезалась в трактор - есть пострадавшие Просмотров: 351
Больше всего комментируют
8
Стало известно, какие области верят в победу Тимошенко
8
Росийская церковь в Украине ищет возможности обойти закон
6
Филарет объяснил, почему не претендовал на пост главы ПЦУ
3
Медведчук формирует пророссийскую сеть, которую может использовать в любой момент - волонтер
2
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Голосов: 1023
Голосование Какое спортивное событие года вам запомнилось больше всего?
  • 1) финал футбольной Лиги чемпионов в Киеве
  • 2) Кубок мира по футболу
  • 3) победа украинского боксёра Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым в Москве
  • 4) выигрыш сборной Украины по футболу группового турнира Лиги Наций
  • 5) победа Элины Свитолиной на Итоговом турнире по теннису
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua