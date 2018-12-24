В Киеве сгорел ресторан

Сгорел ресторан на Лесном массиве. Фото: 112 Украина

На Лесном массиве в Киеве произошел пожар в ресторане.

"ЧП в Киеве: пожар на лесном. Шолом Алейхема, горит ресторан ", - сообщает dtp.kiev.ua.

Очевидцы уточняют, что это ресторан "Чумацький двір", который находится на улице Кубанской Украины (Маршала Жукова), 6 А.

На месте происшествия работают много пожарных и скорых. Данных о пострадавших нет.

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26 августа в кафе-ресторане "Руккола" в Киеве вспыхнул пожар, в результате чего пришлось эвакуировать посетителей. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, а ее причиной стала неисправная вытяжка на кухне.