В Киеве разыскивают подростка с чемоданом и двумя рюкзаками

Алексей Литвинюк ушел из дома. Фото: Facebook

Столичные правоохранители разыскивают 15-летнего Алексея Литвинюка.

4 ноября он ушел из дома в Киеве и до сих пор не вернулся, говорится на странице "Розыск детей" в Facebook.

Подросток имеет рост около 163 см, среднее телосложение, короткие черные волосы, карие глаза.

Был одет в длинную куртку серого цвета, синие джинсы, темные кроссовки. При себе имел черный большой чемодан и 2 рюкзака - черный и серый.

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Информацию о возможном месте нахождения подростка просят сообщать по телефону спецлинии полиции "102".

В Киеве разыскивают 15-летнюю Радмилу Аникину, что живет на улице Туполева, 15д. Утром 31 октября девушка ушла на занятия и до сих пор не вернулась.