В Киеве пьяный отец разъезжал с младенцем в авто

В Киеве патрульные остановили 33-летнего водителя автомобиля Volkswagen, который в состоянии алкогольного опьянения и с младенцем в салоне разъезжал по улицам города.

"Драгер" показал - 3.36 промилле алкоголя, что почти в 17 раз превышает допустимую норму. Об этом говорится в сообщении патрульной полиции Киева.

Автор: facebook.com/kyivpatrol В Киеве патрульные остановили пьяного 33-летнего водителя автомобиля Volkswagen, который с младенцем в салоне разъезжал по улицам города

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"Патрульные получили вызов от обеспокоенной гражданки. Она стала очевидцем, как мужчина с явными признаками алкогольного опьянения и маленьким ребенком сел за руль автомобиля Volkswagen и уехал. Отрабатывая полученную информацию, на улице Николая Ушакова патрульные обнаружили авто", - сообщили в полиции.

Автор: facebook.com/kyivpatrol "Драгер" показал - 3.36 промилле алкоголя, что почти в 17 раз превышает допустимую норму

На водителя патрульные составили административный протокол. А также сообщили о ситуации сотрудников ювенальной превенции.

На место происшествия прибыла жена водителя, которая забрала ребенка.

В Ровно полиция почти час вела погоню за внедорожником с ребенком внутри. Водитель не реагировал на полицейских и таранил их авто. В конце концов копы открыли огонь и остановили беглеца.