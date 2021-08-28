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воскресенье, 29 августа 2021 00:20

В Киеве произошло смертельное ДТП: пассажирка скрылась с места происшествия

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В Киеве на пересечении улиц Братиславская и Крайняя произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Daewoo Lanos превысил скорость, потерял управление и на большой скорости несся навстречу пешеходам с велосипедами. Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.

"Не доехав пару метров, врезался в столб. Погиб мгновенно. Люди успели отскочить, пострадали лишь велосипеды", - говорится в сообщении.

 

Отмечается также, что в салоне авто находилась девушка-пассажир. Она также пострадала. Однако, как отмечает издание, быстро скрылась с места смертельной аварии. На место происшествия прибыли спасатели и медики.

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На Львовщине произошла масштабная дорожно-транспортное происшествие с участием четырех транспортных средств. В результате погибла 11-летняя девочка, еще три человека госпитализированы.

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