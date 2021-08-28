Масштабное ДТП возле Львова: погиб ребенок, трое госпитализированных

В результате ДТП погиб ребенок. Фото: Reuters

На Львовщине произошла масштабная дорожно-транспортное происшествие с участием четырех транспортных средств.

В результате погибла 11-летняя девочка, еще три человека госпитализированы. Об этом сообщает полиция Львовской области

ДТП произошло около 11.30 в селе Подберезцы Львовского района. Грузовик "ДАФ" с полуприцепом столкнулся с легковушкой "Хонда". После этого грузовик выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями "Мицубиси" и "Мерседес Спринтер", который перевозил прицеп с автомобилями.

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В результате столкновения в больницу с телесными повреждениями доставили водителя и пассажирка "Хонды", а также водитель "Мицубиси" и его 11-летняя пассажирка. От полученных травм девочка скончалась.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК. Санкция предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Вблизи поселка Ярмолинцы Хмельницкой автомобиль Renault Kangoo прошил отбойник. В результате ДТП 40-летняя женщина от травм погибла на месте, ее 43-летнего мужа в тяжелом состоянии госпитализировали. Дети 10 и 17 лет не пострадали.