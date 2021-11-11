В Киеве посреди Днепра огонь уничтожает кафе

В четверг, 11 ноября, в районе столичного Гидропарка загорелось кафе на воде.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Facebook.
"В заливе реки Днепр возле Венецианского моста на однопалубном плавучем кафе возник пожар", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в 21:16 возгорание локализовали на площади 160 кв. м. Для тушения привлекли 20 пожарных и четыре единицы техники.
Жертв и пострадавших нет.
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В Киеве на ул. Шолом Алейхема мужчина сжег кафе из-за плохого обслуживания. Поджигателя задержали - он был пьян. Злоумышленник объяснил, что ему не понравилось обслуживание в кафе, и он решил отомстить.
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