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вторник, 03 августа 2021 22:44

Мужчина сжег кафе из-за плохого обслуживания

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Мужчина сжег кафе из-за плохого обслуживания
Клиент кафе поджег заведение. Фото: Нацполиция

В Киеве на улице Шолом Алейхема мужчина сжег кафе из-за плохого обслуживания.

Поджигателя задержали - он был пьян. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Злоумышленник объяснил, что ему не понравилось обслуживание в кафе, и он решил отомстить.

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Спасатели ликвидировали пожар, а полицейские неподалеку от места происшествия обнаружили поджигателя. Им оказался 35-летний киевлянин.

На момент поджога мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. За содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы.

17 июня в Днепре трое парней пытались поджечь кафе и магазин. Злоумышленники бросили в окно бутылку с горючим веществом, после чего в помещении кафе произошло задымление. Также ребята пытались поджечь магазин, расположенный рядом с кафе.

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