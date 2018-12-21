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пятница, 21 декабря 2018 16:11

В Киеве полицейские избили женщин на станции метро
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В Киеве полицейские побили женщин
Фото: segodnya.ua
В Киеве полицейские побили женщин
В Киеве полицейские побили женщин

По факту сообщения об избиении нескольких женщин полицейскими метрополитена в Киеве назначено служебное расследование. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции столицы.

Правоохранители получили сообщение о том, что сотрудники полиции на одной из станций метрополитена избили нескольких женщин, рассказывает Сегодня.

Об инциденте сообщили сотрудникам Управления внутренней безопасности, инспекции по личному составу. Материалы проверки будут направлены в Государственное бюро расследований для принятия решения.

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О том, что произошло в метро Киева, рассказала на своей странице в Facebook адвокат Светлана Оснач. Она отметила, что в День полиции ее клиентку вместе с родственниками незаконно задержали на станции метро. По словам Оснач, женщин завели в комнату и раздели, после чего пьяный милиционер жесткого избил девушек дубинкой. Оснач утверждает, что после инцидента женщин отпустили, заставив некоторых из них написать расписку об отсутствии претензий к ним.

В Фастове Киевской области 33-летний мужчина сломал полицейскому нос.

Об этом информирует отдел коммуникации полиции Киевской области.

"Бойцы полиции охраны вместе с местным полицейским сделали замечание правонарушителю, пытавшемуся повредить железнодорожный шлагбаум.

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