В Киеве поймали террориста, которого завербовали спецслужбы Лукашенко

Фото: СБУ

В Киеве разоблачили вражеского агента, готовившего теракт.

Местного жителя завербовала одна из белорусских госструктур, сообщает СБУ.

Злоумышленник пытался поджечь автомобиль у здания одной из столичных общественных организаций.

"В ходе следственно-оперативных действий СБУ установила, что он также запугивал представителей СМИ и иностранных граждан. Для этого наносил надписи с угрозами и провокациями возле их помещений на территории Киева и сообщал о псевдоминировании", - говорится в сообщении.

Служба безопасности установила, что задержанный организовывал несанкционированные митинги у посольств. Пытался дискредитировать Украину перед странами ЕС и гражданами Беларуси. Также собирал данные об украинских военных из приграничных районов.

Мужчину завербовали в анонимной группе в Telegram. За преступную деятельность он получал деньги на свою банковскую карту.

Для совершения теракта злоумышленник приобрел авто, легковоспламеняющиеся материалы и пиротехнику.

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Ему сообщили о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения.

Служба безопасности Украины задержала злоумышленника, который с помощью российских спецслужб направил ложное сообщение о минировании Горного профессионального колледжа Криворожского национального университета.