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суббота, 18 января 2020 10:47

В Киеве горела клиника красоты
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В Киеве горела клиника красоты. Найти очаг возгорания и локализовать пламя удалось спустя час. Причины случившегося и убытки устанавливаются
Фото: kiev.informator.ua
В Киеве горела клиника красоты. Найти очаг возгорания и локализовать пламя удалось спустя час. Причины случившегося и убытки устанавливаются
В Киеве горела клиника красоты. Найти очаг возгорания и локализовать пламя удалось спустя час. Причины случившегося и убытки устанавливаются
В Киеве горела клиника красоты. Найти очаг возгорания и локализовать пламя удалось спустя час. Причины случившегося и убытки устанавливаются
В Киеве горела клиника красоты. Найти очаг возгорания и локализовать пламя удалось спустя час. Причины случившегося и убытки устанавливаются

Вечером пятницы, 17 января, в Соломенском районе Киева начала гореть клиника красоты "Амазонка", которая находится на проспекте Лобановского, 29б.

Из крыши и дверей здания вырывался густой дым. Его клубы затянули стоящую рядом многоэтажку, заставив ее жителей покинуть квартиры и выйти на улицу, сообщает "Информатор".

Пожар начался около 22:30.

В это время внутри находился лишь охранник. По его словам, он вышел покурить на улицу, а по возвращению заметил сильное задымление внутри. Когда на место прибыли пожарные, то клиника уже была похожа на кипящий чайник: дым вырывался даже из щелей в стенах. На место прибыла и владелица заведения, но она лишь развела руками, не понимая, что и почему могло загореться в ее клинике.

Спасатели вскрыли черный вход в помещение, так как очаг возгорания находился в подвале. Попасть туда было возможно лишь при помощи кислородных масок. Около 23:40 огонь удалось локализовать на площади в 25 квадратных метров и около полуночи ликвидировать полностью. Для борьбы со стихией задействовали 3 единицы пожарной техники и около 15 человек личного состава.

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Президент Владимир Зеленский обязал правительство информировать его о результатах увеличения контроля пожарной безопасности в Украине. Кабинет министров должен отчитываться президенту каждий квартал.

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Дата
18
января

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