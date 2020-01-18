В Киеве горела клиника красоты

Фото: kiev.informator.ua

Вечером пятницы, 17 января, в Соломенском районе Киева начала гореть клиника красоты "Амазонка", которая находится на проспекте Лобановского, 29б.

Из крыши и дверей здания вырывался густой дым. Его клубы затянули стоящую рядом многоэтажку, заставив ее жителей покинуть квартиры и выйти на улицу, сообщает "Информатор".

Пожар начался около 22:30.

В это время внутри находился лишь охранник. По его словам, он вышел покурить на улицу, а по возвращению заметил сильное задымление внутри. Когда на место прибыли пожарные, то клиника уже была похожа на кипящий чайник: дым вырывался даже из щелей в стенах. На место прибыла и владелица заведения, но она лишь развела руками, не понимая, что и почему могло загореться в ее клинике.

Спасатели вскрыли черный вход в помещение, так как очаг возгорания находился в подвале. Попасть туда было возможно лишь при помощи кислородных масок. Около 23:40 огонь удалось локализовать на площади в 25 квадратных метров и около полуночи ликвидировать полностью. Для борьбы со стихией задействовали 3 единицы пожарной техники и около 15 человек личного состава.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дождь помог тушить пожары в Австралии

Президент Владимир Зеленский обязал правительство информировать его о результатах увеличения контроля пожарной безопасности в Украине. Кабинет министров должен отчитываться президенту каждий квартал.