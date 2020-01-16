Дождь помог тушить пожары в Австралии

Над Австралией пошли дожди. Фото: Reuters

В Австралии начались мощные ливни. Это помогло тушить лесные пожары.

Пожары начались в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория. Они больше всего пострадали из-за пожара, сообщает Newsweek.

Ливни с грозами принесли перерыв в борьбе с огнем.

Но осадков недостаточно, чтобы полностью ликвидировать более 140 очагов возгорания в Австралии.

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Дождь погасил огонь, впрочем он поможет сдержать распространение пламени, сообщили спасатели.

Австралийские леса, которые сгорели после масштабных пожаров, начинают восстанавливаться. Фотограф Мюррей Лоу зафиксировал молодые побеги деревьев на окраине национального парка Дхураг.