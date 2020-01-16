Зеленскому будут докладывать о пожарной ситуации в Украине ежеквартально

Кроме усиления контроля, речь идет и об улучшении материально-технического состояния спасательных подразделений и служб. Фото: ns-plus.com.ua

Президент Владимир Зеленский обязал правительство информировать его о результатах увеличения контроля пожарной безопасности в Украине.

Кабинет министров должен отчитываться президенту каждий квартал, сообщает пресс служба Офиса президента.

16 января на имя премьер-министра Алексея Гончарука глава государства направил письмо.

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Кроме усиления контроля, речь идет и об улучшении материально-технического состояния спасательных подразделений и служб.

Письмо Зеленского - это ответ на сообщение правительства, согласно которому по состоянию на 8 января специалисты провели внеплановые проверки состояния техногенной и пожарной безопасности в Украине на 10374 объектах.

Во время проверок обнаружили, что на 9208 объектах отсутствуют, неисправные или необслуживаемые автоматические системы противопожарной защиты, 2066 систем электроснабжения требуют замены или ремонта, 3365 объектов нуждаются в оборудовании первичными средствами пожаротушения.

Проверки продолжаются.

Пожар в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел утром 4 декабря. В помещении было до 400 человек. Пламя быстро распространилось. Из-за дыма и высокой температуры студентам и преподавателям было трудно найти выходы. Кое-кто начал прыгать из окон 6-этажного здания. Погибли 16 человек, еще 32 травмированы.