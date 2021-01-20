В Карпатах исчез лыжник

Турист во время катания на лыжах съехал с трассы и потерял ориентир. Фото: Reuters

На Закарпатье в районе горы Гимба исчез турист.

Для поиска привлекли спасателей и 3 единицы техники. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"20 января в 14:10 вблизи села Пилипец Межгорского района во время катания на лыжах на горе Гимба съехал с трассы и потерял ориентир турист 1990 года рождения. В настоящее время связь отсутствует", - говорится в сообщении.

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В связи со снегопадом и метелями на высокогорье Закарпатья ожидается значительная лавинная опасность - 3-й уровень. Граждан просят воздержаться от похода в горы.

На российский горнолыжный курорт в районе Домбая сошла снежная лавина. В момент схода лавины на лыжной трассе могли находиться от 4-12 человек. Среди тех, кто оказался под снегом, есть дети.