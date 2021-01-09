В Харьковской области мужчина изнасиловал 14-летнюю девочку

18-летний юноша пригласил девушку к себе домой, где с применением физической силы изнасиловал ее. Фото: Нацполиция

В Харьковской области милиция задержала 18-летнего юношу по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней девушки.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области. В ходе досудебного расследования установлено, что этот день 18-летний юноша позвонил 14-летний знакомой. Он пригласил девушку к себе домой, где с применением физической силы изнасиловал ее.

Полиция сообщает, что по указанному адресу были изъяты вещественные доказательства, которые направлены на экспертные исследования.

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Как выяснилось, злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы.

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