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воскресенье, 10 января 2021 00:56

В Харьковской области мужчина изнасиловал 14-летнюю девочку

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В Харьковской области мужчина изнасиловал 14-летнюю девочку
18-летний юноша пригласил девушку к себе домой, где с применением физической силы изнасиловал ее. Фото: Нацполиция

В Харьковской области милиция задержала 18-летнего юношу по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней девушки.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области. В ходе досудебного расследования установлено, что этот день 18-летний юноша позвонил 14-летний знакомой. Он пригласил девушку к себе домой, где с применением физической силы изнасиловал ее.

Полиция сообщает, что по указанному адресу были изъяты вещественные доказательства, которые направлены на экспертные исследования.

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Как выяснилось, злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы.

Ранее священника и двух верующих арестовали за изнасилование и убийство 50-летней женщины.

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