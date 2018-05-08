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вторник, 08 мая 2018 14:21

В горсовете Черкасс отрицают две версии отравления детей

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В горсовете Черкасс отрицают две версии отравления детей
Дети в черкасской школе не могли отравиться из-за ремонта или пищи. Фото: rbc.ua

В черкасской школе №8, где произошло массовое отравление, не было ремонта или покраски, которые могли бы стать неблагоприятными для детей. Также ученики не ели в школьной столовой.

Об этом заявил директор департамента образования и гуманитарной политики Черкасского городского совета Сергей Воронов, сообщает официальный портал учреждения.

"Пока нет четкого понимания, что повлекло массовую потерю сознания и головокружение у детей разного возраста. Утренняя линейка проходила традиционно на улице, перед завтраком. Погодные условия позволяли это осуществлять. Также нет оснований жаловаться на потребление каких-то школьных блюд, поскольку дети только что пришли из дома и ничего не ели в школьной столовой. Поэтому в срочном режиме руководством школы и педагогическим коллективом были проинформированы об этой ситуации родители и принято решение об остановке обучения в заведении до момента выяснения обстоятельств и причин этой критической ситуации", - говорит Воронов.

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Ситуацию прокомментировал мэр Анатолий Бондаренко в Facebook:

"Лично общался со школьниками и их родителями. Состояние детей сейчас улучшается".

В областную больницу Черкасс госпитализировали 51 школьника. В школе №8 на школьной линейке дети начали массово терять сознание. Известно, что в реанимации сейчас находится 11 детей.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил в своем Twitter, что вылетает в Черкассы "для выяснения ситуации со здоровьем детей".

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