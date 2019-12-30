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вторник, 31 декабря 2019 09:11

В двух авариях погибли 18 человек

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144 тыс. 760 аварий произошли в Украине только за 11 месяцев 2019 года. В среднем за сутки случались 433 ДТП, в которых гибли 9 человек, еще 89 - калечились.

Gazeta.ua вспоминает две масштабные аварии, которые произошли с разницей в сутки и унесли жизни 18-х человек.

Автор: gazeta.ua
  Под Одессой автоцистерна протаранила маршрутку, в которой было 11 пассажиров и водитель. Девять погибли
Под Одессой автоцистерна протаранила маршрутку, в которой было 11 пассажиров и водитель. Девять погибли

21 сентября между селами Новая Долина и Прилиманское под Одессой автоцистерна протаранила маршрутку №52 Большая Долина - Одесса. В микроавтобусе "Мерседес-Бенц" было 11 пассажиров и водитель. Девять погибли.

Среди погибших - водитель 35-летний Руслан Тагиев из Хмельницкой, 17-летний Марк Редькин с Великодолинского, 18-летняя Кристина Саустьян, 30-летняя Юлия Чепурина, 45-летний Сергей Невечеря, Андрей Щербицкий, 42 года, супруги 30-летняя Ольга и 33-летний Петр Шпинь и мужчина 30-35 лет.

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Трое пассажиров маршрутки выжили. Среди них - мужчины 67 и 39 лет. Ударом их выбросило на дорогу. Еще одна пострадавшая - 30-летняя Ольга Терешенок с Черноморска. Ее доставали из маршрутки через люк.

Автор: fromua.news
  Под Одессой автоцистерна протаранила маршрутку, в которой было 11 пассажиров и водитель. Девять погибли
Под Одессой автоцистерна протаранила маршрутку, в которой было 11 пассажиров и водитель. Девять погибли

Автоцистерна, которая врезалась в маршрутку, принадлежит частной компании с Кропивницкого. Ее водителя 48-летнего Александра Орловского следователи считают виновником. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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22 сентября около 22:30 вблизи села Большой Молодьково Новоград-Волынского района Житомирской области грузовик ДАФ с автоцистерной протаранил экскурсионный автобус Житомир - Яремче. Девять человек погибли.

Автор: fromua.news
  На Житомирщине грузовик с автоцистерной протаранил экскурсионный автобус Житомир - Яремче. Девять человек погибли
На Житомирщине грузовик с автоцистерной протаранил экскурсионный автобус Житомир - Яремче. Девять человек погибли

Из них шестеро - работники "Трамвайно-троллейбусного управления" Валентина Гоша, Елена Кузьменко, Антонина Ковальчук, Олег Копюк, Геля Николайчук, Мария Петриченко. Трое родственников рабочих - Инна Гаврилюк, Елена Канцидайло и Елена Сарнавская. Еще десять травмированы.

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"В салоне было 49 пассажиров и два водителя. Люди возвращались после экскурсии с Яремче в Житомир. По дороге автобус остановился, водители меняли колесо. Часть пассажиров вышли на улицу, стояли на обочине. В это время в автобус влетел грузовик, ехавший в сторону столицы", - говорит Алла Ващенко из полиции Житомирской области.

За рулем был 55-летний Александр Грановский. Следствие по делу продолжается.

В селе Здвижевка Киевской области в результате столкновения Volkswagen Caddy и Volvo погибли 2 женщины и их 2 детей. В полиции говорят, что автомобиль Volkswagen Caddy, вероятно, не был приспособлен для перевозки людей. Именно его водитель выезжая на перекресток из с. Здвижевка на автодорогу, проигнорировал требование знака "Движение без остановки запрещено" и не предоставил преимущество автомобилю Volvo, который двигался по главной дороге.

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