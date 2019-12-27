В ДТП с рейсовым автобусом пострадали 8 человек

В ДТП пострадали 8 человек. Фото Национальной полиции.

В Волынской области произошла авария, в которой пострадали восемь человек.

Авария произошла 27 декабря в 8 часов утра на автотрассе Львов - Радехов - Луцк вблизи села Софиевка Гороховского района.

"Рейсовый автобус" Mercedes-Benz Vario "сообщением" Вараш - Львов "столкнулся с микроавтобусом" Opel Movano". По предварительной информации в результате ДТП оба водителя и 6 пассажиров рейсового автобуса получили телесные повреждения", - говорится в сообщении Нацполиции.

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Автобусом управлял 55-летний житель Ровенской области. По предварительным данным, он столкнулся с микроавтобусом "Opel Movano", под управлением 32-летнего жителя Иваничивского района, который двигался во встречном направлении.

Обстоятельства ДТП выясняет полиция, которая работает на месте.

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