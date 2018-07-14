В ДТП погиб ребенок

Фото: "7 телеканал"

На 449 километре трассы "Киев - Одесса" столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

Погиб 10-летний ребенок и пострадали четверо взрослых. Об этом сообщает местное издание "7 телеканал".

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По одной из версий, автомобиль Citroen стоял на обочине и в него врезался тягач DAF с ячменем, который двигался в попутном направлении. В результате обе машины улетели в кювет глубиной 10 м. Предполагается, что водитель грузовика уснул и допустил столкновение со стоящим автомобилем.

В результате аварии взрослые из легковушки попали в больницу, а ребенок погиб на месте. Водитель грузовика госпитализированный.

В городе Южном Харьковского района 14 июля в 00:50 произошла авария. Водитель автомобиля Mitsubishi столкнулся с мотоциклом. В результате происшествия 25-летний мотоциклист от полученных повреждений погиб.