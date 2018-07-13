В страшном ДТП погибли 2 военных

В результате ДТП погибли 2 военных. Фото: ZAXID.NET

В пригороде Львова произошло страшное столкновение микроавтобуса Ford Transit с легковым автомобилем Mazda. В результате ДТП погибли два человека, еще трое получили травмы.

Отмечается, что погибшие - военные, которые участвовали в боях на Донбассе. Авария произошла между селами Лапаевка и Оброшино Пустомытовского района. Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в регионе.

"Столкнулись микроавтобус Ford Transit и легковушка Mazda. В результате столкновения четыре человека, находившихся в легковушке, получили травмы, двое из них - скончались на месте происшествия. Также травмирован водитель микроавтобуса. Пострадавшие госпитализированы, врачи уточняют их диагнозы", - говорится в сообщении.

В Министерстве обороны Украины подтвердили информацию о том, что в ДТП погибли двое военнослужащих Самборского гарнизона (Львовская область), еще двое военных этого гарнизона получили травмы. Погибшие и травмированные военнослужащие находились в легковом автомобиле.

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Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, также решается вопрос об открытии уголовного производства.

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