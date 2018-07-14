Мотоциклист попал в смертельную аварию

Фото: Полиция

В городе Южном Харьковского района 14 июля в 00:50 произошла авария.

"Водитель автомобиля Mitsubishi столкнулся с мотоциклом. В результате происшествия 25-летний мотоциклист от полученных повреждений погиб.

На момент приезда сотрудников полиции, на месте аварии находился пустой автомобиль Mitsubishi. Сейчас работники полиции устанавливают личность водителя, который управлял этой машиной", - сообщает пресс-служба облуправления милиции в Facebook.

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Следователи возбудили уголовное дело. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

В пригороде Львова произошло страшное столкновение микроавтобуса Ford Transit с легковым автомобилем Mazda. В результате ДТП погибли два человека, еще трое получили травмы. Отмечается, что погибшие - военные, участвовавшие в боях на Донбассе.