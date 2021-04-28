В доме сгорела мать с 4-летней дочерью

На момент пожара старшей девочке было семь лет, младшей четыре. Дом выгорел полностью. В день трагедии старшая сестра гостила у бабушки с дедом. Причины пожара пока неизвестны Фото: pixabay.com

В селе Криничеватка Устиновского района Кировоградской области в доме сгорела мать с 4-летней дочкой.

"Трагедия произошла в начале марта этого года. Тела на пепелище искали четыре дня. Мужа у женщины не было. Двух дочерей воспитывала сама. Злоупотребляла алкоголем, - говорит Gazeta.ua лидер Женского движения "За будущее" Ирина Суслова. - Здесь вопрос не только трагедии, но и в том, кто будет нести ответственность за то, что произошло. Даже в компетентности социальной службы. Ведь о том, в каких условиях жила семья, они знали.

На момент пожара старшей девочке было семь лет, младшей четыре. Дом выгорел полностью. В день трагедии старшая сестра гостила у бабушки с дедом. Причины пожара пока неизвестны. За год до єтого девочка, которая погибла, упала в колодец. Доставали ее соседи.

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"После этого случая, соседи обратились в областную социальную службу по делам детей, чтобы те взяли дело на контроль и проверили в каких условиях проживают дети. Они выехали, посмотрели и сообщили, что условия надлежащие", - добавила Ирина. После визита социальных служб женщина продолжила употреблять алкоголь. Соседи говорили, что в день пожара видели мать сильно пьяной. Над старшей дочери взяли опеку баба с дедом.

В Устиновском поселковом совете слова активистов отрицают.

"Семья была благополучная. Просто произошла такая трагедия, и они обе сгорели в доме", - сообщила секретарь поселкового совета Любовь Омельченко.

Ирина Суслова говорит, что они готовят обращение в Министерство социальной политики с требованием провести внутреннее расследование в отношении соцработников, которые проверяли семью.

"Еще одно обращение будет в МВД, чтобы привлечь виновных к ответственности", - добавила активистка.

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