Оставленные без присмотра близнецы устроили пожар - погиб ребенок

Детские шалости с огнем привели к трагедии. Фото: dsns.gov.ua

На Черниговщине 3-летний ребенок погиб на пожаре, за жизнь второго близнеца борются врачи.

Пожар возник в результате детских шалостей с огнем, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Трагедия произошла 20 апреля на улице Гончаров в селе Высоком Борзнянского района Черниговской области. Сообщение о пожаре поступило в Службу спасения "101" в городе Борзна в 15:59. По вызову к месту происшествия прибыла местная пожарная команда села Высокое, а также отделения 24-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Черниговской области.

Еще до прибытия пожарных из задымленного дома соседи вынесли трехлетних близнецов - брата и сестру. Дети были в критическом состоянии, смерть мальчика вскоре констатировали медики бригады "скорой", прибывшей на вызов.

Девочку в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение Борзнянской городской больницы. После стабилизации состояния ребенка его с диагнозом "отравление угарным газом, термические ожоги тела II-III ст. 30% тела, ожоговый шок II степени" транспортировали в Черниговскую областную детскую больницу.

На момент прибытия пожарных в доме наблюдалось плотное задымление. Спасатели в 16:35 пожар был локализовали и в 17:02 окончательно ликвидировали. Огонь повредил диван и домашние вещи.

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Как выяснилось, в тот день мать ушла в садик за старшим ребенком, а близнецов оставила дома без присмотра. По предварительным данным, дети устроили опасные игры со спичками, что и стало причиной пожара.

"Спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям очередной раз обращаются к родителям с настоятельной просьбой ни в коем случае не оставлять детей без присмотра. Храните спички и зажигалки в недоступных для них местах. Контролируйте их развлечения, воспитывайте навыки культуры безопасного поведения и чаще разъясняйте об опасности игр с огнем "- отметили в ГСЧС.

В селе Гончаровка на Тернопольщине ночью вспыхнул пожар во дворе, где живут женщина с дочкой. Горел хлев с сеном. Опасность была в том, что горело неподалеку жилого дома. Если бы женщины вовремя не заметили возгорания, произошла бы трагедия. Спасателям понадобилось несколько часов, чтобы потушить пожар. А полицейские установили, что поджег хлев 34-летний сын женщины. Так решил отомстить за старые обиды, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.