Мужчина поджег мать и сестру, потому что не поделились деньгами

В селе Гончаровка на Тернопольщине ночью вспыхнул пожар во дворе, где живут женщина с дочкой. Горел хлев с сеном. Опасность была в том, что горело неподалеку жилого дома. Если бы женщины вовремя не заметили возгорания, произошла бы трагедия.

Спасателям понадобилось несколько часов, чтобы потушить пожар. А полицейские установили, что поджег хлев 34-летний сын женщины. Так решил отомстить за старые обиды, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

Автор: tp.npu.gov.ua На Тернопольщине мужчина через старые обиды решил отомстить своей матери и сестре. Ночью поджег хлев с сеном в них в хозяйстве

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"Мужчина давно был в неприязненных отношениях со своей сестрой и матерью, которые проживали от него отдельно. Последний конфликт возник между ними из-за денег. Мужчина обиделся на родственников, они продали лошади, а с ним не поделились. Он неоднократно угрожал матери и сестре расправой. Это подтверждают и местные жители. Накануне мужчина тоже запугивал женщин. А ночью пришел к их хозяйству и поджег сарай с соломой. Огонь вспыхнул быстро", - рассказали полицейские.

Автор: tp.npu.gov.ua Убытки пострадавшие оценили в 15 тыс. грн. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы

По предварительным данным, ущерб потерпевшие оценили в 15 тыс. грн. Следователи открыли уголовное производство. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

В селе Новоданиловка Пологовского района Запорожской области 52-летний мужчина облил бензином и поджег сельский магазин. А позже в соседнем селе Малая Токмачка аналогичным способом совершил поджог одного из частных домов. Когда жители дома выбежали на улицу - злоумышленник пострелял их из охотничьего ружья.