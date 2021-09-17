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пятница, 17 сентября 2021 11:29

В доме произошел взрыв. Трое детей просят о помощи

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В доме произошел взрыв. Трое детей просят о помощи
В девятиэтажке в Кривом Роге прогремел взрыв. Фото: t.me/ermolinskiy_news

В девятиэтажке в Долгинцевском районе Кривого Рога раздался взрыв сегодня, 17 сентября.

На балконе седьмого этажа заблокированы трое детей, они зовут на помощь, сообщает в Telegram-канале местный журналист Олег Ермолинский.

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Отмечается, что взрывной волной вынесло оконные конструкции, они лежат на земле.

На месте работают спасатели, скорая помощь и газовая служба.

Больше подробностей сообщат позже.

В Запорожье на крыше четырехэтажного жилого дома возник пожар после взрыва баллонов газа. Его во время ремонта кровли использовали для сварки.

Жителей дома эвакуировали. Во время тушения пожара пострадал один из сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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