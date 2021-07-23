В доме престарелых подрались, а потом порезали друг друга подопечные

В Днепре на территории дома престарелых произошла драка с поножовщиной между подопечными. Фото: npu.gov.ua

В Днепре на территории дома престарелых произошла резня 22 июля.

Между двумя подопечными заведения вспыхнул конфликт, переросший в драку. В результате пьяный 81-летний мужчина подрезал 64-летнего соседа. Об этом сообщает "Днепр областной".

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Одна из медсестер вызвала полицию и медиков. Пострадавшего госпитализировали. Подробности выясняют следователи.

Отмечают, что подобные случаи в гериатрическом пансионате уже были. Два года назад там 65-летний мужчина нанес ножевое ранение в почку 71-летнему.

В Житомире в собственной квартире нашли зарезанным 41-летнего мужчину. Полицейские выяснили, что событию предшествовал бытовой конфликт между сыном и 70-летним отцом. Последнего задержали.