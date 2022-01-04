В Днипре посетители ТРЦ провалились в яму

По информации издания, инцидент произошел в ТРЦ Appolo. Фото: dp.informator.ua

3 января в торговом центре Днипра по ул. Титова слепая женщина и слабовидящий мужчина упали в яму возле эскалатора.

В результате инцидента мужчина потерял зуб, пишет "Информатор" со ссылкой на анонимные источники в полиции.

Предварительно, на этом участке эскалатора проходил ремонт. Само же аварийное место особо не обезопасили.

Пострадавших госпитализировали в больницу.

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19 октября 2019 года в Полтаве в торговом центре "Киев" с эскалатора упал 11-летний мальчик. Пострадавшего ребенка госпитализировали в городскую детскую больницу. Мальчик находился в тяжелом состоянии. Администрация ТРЦ в Facebook винит мать ребенка. Мол, не усмотрела.