В Днепропетровской области "накрыли" нарколабораторию с миллионными оборотами

Служба безопасности Украины остановила деятельность мощной нарколаборатории в Днепропетровской области. Ежемесячно дельцы производили почти на 1 млн грн психотропных веществ "альфа-PVP".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Фото: СБУ

Отмечается, что "наркобизнес" организовали в прошлом году два жителя Днепра. Лабораторию по изготовлению психотропа обустроили в частном здании на территории одного из городов региона. Необходимые прекурсоры закупали через запретные специализированные Тelegram-каналы.

"Подпольное производство дельцы начали в конце прошлого года. По оценкам специалистов, мощности нарколаборатории позволяли еженедельно производить до 10 кг запрещенных веществ. По ценам черного рынка - это 4 млн грн ежемесячно", - говорится в сообщении.

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В нарколаборатории и по адресам проживания злоумышленников провели пять обысков.

Во время обысков изъяли:

- компьютеры и мобильные телефоны с поличным;

- оборудование и тару для изготовления и фасовки;

- почти 20 кг психотропов общей стоимостью по ценам черного рынка - 5 млн грн;

- почти 2 т вторичного сырья, из которого при повторной переработке можно получить до 30 кг готового психотропа.

Организаторам нарколаборатории сообщили о подозрении. Идет следствие для установления всех обстоятельств и причастных к противоправной деятельности лиц и привлечения их к ответственности.

В Киевской области задержали преступную группу, которая изготовляла и сбывала наркотики. Злоумышленники организовали нарколабораторию в одном из домов в селе Любимовка. Там ежемесячно изготавливали около 150 кг наркотиков.