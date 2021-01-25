На Киевщине разоблачили мощную нарколабораторию

На Киевщине задержали преступную группу, которая занимались изготовлением и сбытом наркотических средств.

Злоумышленники организовали нарколабораторию в одном из домов в селе Любимовка. Там ежемесячно изготавливали около 150 кг наркотиков, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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Во время обысков обнаружили и изъяли 20 кг готовой продукции и 800 кг прекурсоров, оборудование и автомобиль, на котором перевозили готовую продукцию.

Продолжается досудебное расследование, устанавливаются другие лица, причастные к незаконной деятельности.

Правоохранители обнаружили и обезвредили производство метадона, расположенный прямо в одном из университетов Львова. Заведующий лабораторией вуза вместе с сообщниками успел продать опасного наркотика почти на 2 млн грн.