В Днепре задержали рабовладельцев

В Днепре задержали двух мужчин, которые принуждали к бесплатной труда других, еще и держали людей в изоляции.
Их жертвами стали 40 мужчин, которых заставляли работать на стройке.
Разоблачили ловкачей благодаря одному из пострадавших, который несколько недель назад обратился в полицию. Тот рассказал, его похитили еще в августе двое неизвестных, передает 24 канал.
Так, человек оказался в так называемом реабилитационном центре. Где не только заставляли работать, но и били и держали в состоянии психологического давления. Некоторые из пострадавших пробыл здесь около года.
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Злоумышленники уже взяли под стражу, им грозит до 10 лет лишения свободы.
За похищение, незаконное лишение свободы и пытки людей подозреваемым грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.
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