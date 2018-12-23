В Днепре задержали рабовладельцев

В Днепре задержали двух мужчин, которые принуждали к бесплатной труда других, еще и держали людей в изоляции.

Их жертвами стали 40 мужчин, которых заставляли работать на стройке.

Разоблачили ловкачей благодаря одному из пострадавших, который несколько недель назад обратился в полицию. Тот рассказал, его похитили еще в августе двое неизвестных, передает 24 канал.

Так, человек оказался в так называемом реабилитационном центре. Где не только заставляли работать, но и били и держали в состоянии психологического давления. Некоторые из пострадавших пробыл здесь около года.

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Злоумышленники уже взяли под стражу, им грозит до 10 лет лишения свободы.

В рабстве удерживали 40 человек

За похищение, незаконное лишение свободы и пытки людей подозреваемым грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.