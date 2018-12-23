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воскресенье, 23 декабря 2018 12:10

Глава Киево-Святошинской РГА сообщила о провокациях политических конкурентов

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Глава Киево-Святошинской РГА сообщила о провокациях политических конкурентов
Мирослава Смирнова заявила, что в ее квартиру проникли неизвестные. Фото: Официальный сайт Киево-Святошинской РГА

Глава Киево-Святошинской РГА Киевской области Мирослава Смирнова заявила, что в ее дом проникли неизвестные лица. Злоумышленники перевернули все, но практически ничего не забрали, а дорогие вещи демонстративно выставили на столах.

Об этом она написала на своей странице в Facebook, добавив фотографии устроенного беспорядка, сообщает "Українська правда".

Смирнова уверена, что проникновение в ее дом – это чистая политика, действия конкурентов, направленные на запугивание и демонстрацию силы. Она добавила, что уже давно открыто заявляла о возможном участии в парламентских выборах 2019 года.

"Я так понимаю, выборы начались... Заказчик вмешательства в мое личное пространство перешел все границы: сначала неслучайно рушится спортивная арена в Вишневом, теперь это... Разрушать социальные объекты, рисковать жизнями детей, врываться в дома – что же будет дальше? Бесчинства моего конкурента, эта показуха меня не запугают. Я не отступлю", - написала Мирослава Смирнова.

Чиновница сообщила, что сразу после инцидента вызвала полицию. Следственно-оперативная группа, кинологи работали почти всю ночь. По факту открыто уголовное производство по ч.3 ст. 185 УК Украины "Кража с проникновением в жилье", которое карается лишением свободы на срок от 3 до 6 лет.

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