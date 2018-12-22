Поступила информация о заминировании столичного вокзала

В 18.30 в столичную полицию поступило анонимное сообщение о заминировании Центрального железнодорожного вокзала Киева.
На месте работают специалисты всех профильных служб и следственно-оперативная группа территориального управления полиции, сообщает полиция Киева
По адресу выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и экипажи патрульных.
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Сейчас проводится эвакуация лиц и тщательная проверка здания и прилегающей к ней территории.
Событие зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции.
Полицейские задержали 26-летнего мужчину, который "заминировал" Бессарабский рынок в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
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