Поступила информация о заминировании столичного вокзала

Полицейский проверяют главный вокзал. Фото: IGotoWorld

В 18.30 в столичную полицию поступило анонимное сообщение о заминировании Центрального железнодорожного вокзала Киева.

На месте работают специалисты всех профильных служб и следственно-оперативная группа территориального управления полиции, сообщает полиция Киева

По адресу выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и экипажи патрульных.

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Сейчас проводится эвакуация лиц и тщательная проверка здания и прилегающей к ней территории.

Событие зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции.

Полицейские задержали 26-летнего мужчину, который "заминировал" Бессарабский рынок в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.