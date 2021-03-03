В деле Стерненка заподозрили подделку подписи: фотофакт

Подпись в протоколе проведения следственного эксперимента по делу активиста Сергея Стерненка могли подделать.

Речь идет о подписи потерпевшего Сергея Щербича. Об этом заявили адвокаты юридической компании "Миллер" и показали на фото 4 различные документа из материалов уголовного производства по делу. На каждом стоит подпись потерпевшего.

"Первые три документа были представлены лично пострадавшим. Четвертый - протокол следственного эксперимента с участием потерпевшего. Его в материалы дела приобщил следователь. И именно на этом документе подпись потерпевшего существенно отличается от первых трех", - сообщают юристы.

Автор: facebook.com/millerlawfirm Адвокаты осужденного Сергея Стерненка заподозрили подделку подписи потерпевшего по делу

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Они убеждены, что в протоколе проведения следственного эксперимента подпись сделана не потерпевшим. А это серьезное основание считать, что по делу, по которому осудили их клиента, имел место служебный подлог со стороны сотрудников полиции. И уже обратились с соответствующим заявлением в ГБР.

Также адвокаты инициируют изъятие указанных документов из материалов судебного дела и направления их на почерковедческую экспертизу. В случае подтверждения подделки подписи, ответственные за это должностные лица должны понести предусмотренную законом ответственность. А суд, в свою очередь, - должен признать такое доказательство недопустимым.

Этот процесс никак не повлияет на сроки апелляционного обжалования приговора и меры пресечения по делу Сергея Стерненка, а будет расследоваться в рамках отдельного уголовного производства.

23 февраля Приморский райсуд Одессы отправил за решетку проукраинского активиста Сергея Стерненка за дело 6-летней давности о похищении депутата Коминтерновского райсовета Одессы Сергея Щербича. Его, по свидетельствам самого же депутата, пытали и требовали сложить мандат. Кроме Стерненка приговор получил его соратник Руслан Демчук. Их признали виновными в похищении человека, разбое и незаконном обращении с оружием. Но срок ответственности по статье о похищении уже истек. По двум другим статьям обоих посадили на 7 лет и 3 месяца. Прокуратура просила для них по 8 лет.