В дачном доме обнаружили пять трупов. Трое из них – дети

4 января в дачном доме в Надлиманском массиве под Одессой нашли мертвыми детей 5, 7, 9 лет, их 41-летнего дядю и бабушку, 71 год.
Перестали выходить на связь еще в первый день нового года, сообщил друг семьи, говорят в отделе коммуникации областной полиции.
"Мужчина с двумя девочками и мальчиком, над которыми взял опеку после смерти сестры, 31 декабря уехал к своей матери. На следующий день перестал выходить на связь", - сказано в сообщении.
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Обстановка в доме не нарушена, признаков насилия на телах не обнаружено, следов проникновения в дом нет. Предварительная причина смерти семьи – удушение угарным газом от топливного генератора.
Тела умерших были направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Следствие продолжается.
В селе Марьяновка Хмельницкого района Винницкой области в доме нашли мертвой всю семью - 44-летнего мужа, 32-летнюю жену и детей 6, 8, 9 и 11 лет. Все они угорели ночью.
Тела обнаружил старший сын супругов, который в ту ночь заночевал у бабушки.
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