В Чернобыльской зоне поймали нелегальных туристов

Нелегальным туристам грозит штраф. Фото: Национальная полиция

В Чернобыльской зоне отчуждения задержали 7 нелегальных туристов.

В Вышгородское райуправление полиции позвонил 21-летний мужчина и сообщил, что исчез его 19-летний товарищ. Признался, что они с ним нелегально проникли в зону отчуждения.

Полицейские совместно с сотрудниками ГСЧС нашли мужчину в районе отселенного села Черевач.

Еще 5 человек в возрасте от 22 до 35 лет обнаружили в городе Припять. Они оказались жителями Харьковской и Житомирской областей.

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На нарушителей полицейские составили протоколы. Им грозят штрафы от 340 до 510 грн.

За 5 дней 2021 года украинские правоохранители обнаружили 14 туристов в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Они проникли на территорию незаконно, минуя контрольно-пропускные пункты, сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киевской области.