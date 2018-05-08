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вторник, 08 мая 2018 16:39

В Черкассах озвучили результаты анализа воды из школы, где отравились дети

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В Черкассах озвучили результаты анализа воды из школы, где отравились дети

В Черкассах провели экспертизу питьевой воды, пробы которой взяли в школе № 8, где отравились 51 учеников и двое учителей. Следов опасных химических веществ в воде не обнаружено.

"В воде тоже ничего не обнаружено. Наши химики говорят, что это могло быть очень летучее вещество, которое быстро испаряется. Именно поэтому эксперты не смогли обнаружить никаких ядовитых веществ ни в воздухе, ни в воде. ГСЧС все экспертизы, которые могла сделать, сделала . Ничего не обнаружено. Ждем ответов от СЭС и полиции", - сообщил руководитель пресс-службы ГСЧС в Черкасской области Константин Проценко, пишут "Факты".

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В воздухе превышения нормы химических веществ также не обнаружили. Событие прокомментировал местное химическое предприятие ПАО "Азот":

"Все технологические службы и цеха Черкасского ПАО "Азот" работали и работают в штатном режиме. Каких-либо нарушений ведения технологического процесса на предприятии не было. Предельно допустимые концентрации выбросов в атмосферу не превышались. К тому же, северное направление ветра делает невозможным попадание каких-либо вредных веществ со стороны ПАО "Азот" в зону загрязнения района школы №8. Персоналом предприятия проводится постоянный плановый контроль за всеми производственными показателями".

В областную больницу Черкасс госпитализировали 51 школьника. В школе №8 на школьной линейке дети начали массово терять сознание. Известно, что в реанимации сейчас находится 11 детей.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил в своем Twitter, что вылетает в Черкассы "для выяснения ситуации со здоровьем детей". И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун написала в Twitter, что также вылетает в Черкассы вместе с премьер-министром.

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