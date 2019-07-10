В центре Одессы охранник одним ударом убил клиента клуба. Происшествие попало на видео

В центре Одессы мужчина вмешался в драку между другом и охранниками ночного клуба. Умер от одного удара в голову. Фото - ye.ua

36-летний мужчина умер после драки возле ночного клуба в центре Одессы.

Смертельный удар в голову ему нанес 24-летний охранник клуба, сообщает Приморский городской отдел полиции.

"36-летний одессит пытался остановить конфликт между его другом и охранниками ночного клуба. Один из участников ударил его в голову, от чего последний упал на тротуар. Пострадавшего немедленно госпитализировали в реанимационное отделение больницы, в котором он впоследствии скончался", - говорится в сообщении.

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Охранника ночного клуба задержали. Досудебное следствие продолжается.

Местное издание "Думская" уточняет, что произошел инцидент у ночного клуба "Гранат". Опубликовано и само видео драки.

В селе Железный Порт Голопристанского района Херсонской области пятеро охранников ночного клуба "Стамбул" убили 25-летнего Павла Сушенцова. Мужчина как раз праздновал с друзьями день рождения.