В центре Киева подожгли автомобиль

Фото: "Еспресо"

3 ноября 2019 неизвестный человек подожгла внедорожник в центральной части Киева.

Автомобиль стояла припаркованная на ул. Саксаганского, передает ВартовиЕспресо.

Когда владелицы не было в салоне, злоумышленник вылил зажигательную смесь на капот, поджег и скрылся с места происшествия.

На место прибыли спасатели. Они потушили горящий автомобиль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пьяный мужчина пытался взорвать семью знакомого

Среди людей никто не пострадал.

В Одесской области неизвестный поджег автомобиль заместителя начальника таможенного поста "Черноморский" и фургон с рентгеновским сканером для досмотра грузов.