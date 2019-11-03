В центре Киева подожгли автомобиль

3 ноября 2019 неизвестный человек подожгла внедорожник в центральной части Киева.
Автомобиль стояла припаркованная на ул. Саксаганского, передает ВартовиЕспресо.
Когда владелицы не было в салоне, злоумышленник вылил зажигательную смесь на капот, поджег и скрылся с места происшествия.
На место прибыли спасатели. Они потушили горящий автомобиль.
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Среди людей никто не пострадал.
В Одесской области неизвестный поджег автомобиль заместителя начальника таможенного поста "Черноморский" и фургон с рентгеновским сканером для досмотра грузов.
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