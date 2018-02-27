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вторник, 27 февраля 2018 17:12

В центре города девушке на голову упал кусок фасада дома

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В центре города девушке на голову упал кусок фасада дома
С крыши дома на девушку упала штукатурка. Изображение: Википедия

Во Львове на 22-летнюю девушку посреди улицы упал фрагмент штукатурки из дома.

Ее с многочисленными травмами госпитализировали в больницу, передает "Varta1".

"Получила сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб теменной области ", - говорится в сообщении.

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Как сообщил председатель Галицкой районной администрации Андрея Зозули, дом снят с баланса района и принадлежит ОСМД.

Обстоятельства происшествия выясняются.

В Киеве может рухнуть старинный дом по ул. Шота Руставели, 30 из-за пристроек к нему и ремонта с демонтажем несущих стен.

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