В центре города девушке на голову упал кусок фасада дома

Во Львове на 22-летнюю девушку посреди улицы упал фрагмент штукатурки из дома.
Ее с многочисленными травмами госпитализировали в больницу, передает "Varta1".
"Получила сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб теменной области ", - говорится в сообщении.
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Как сообщил председатель Галицкой районной администрации Андрея Зозули, дом снят с баланса района и принадлежит ОСМД.
Обстоятельства происшествия выясняются.
В Киеве может рухнуть старинный дом по ул. Шота Руставели, 30 из-за пристроек к нему и ремонта с демонтажем несущих стен.
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