В центре города девушке на голову упал кусок фасада дома

С крыши дома на девушку упала штукатурка. Изображение: Википедия

Во Львове на 22-летнюю девушку посреди улицы упал фрагмент штукатурки из дома.

Ее с многочисленными травмами госпитализировали в больницу, передает "Varta1".

"Получила сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб теменной области ", - говорится в сообщении.

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Как сообщил председатель Галицкой районной администрации Андрея Зозули, дом снят с баланса района и принадлежит ОСМД.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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