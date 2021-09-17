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пятница, 17 сентября 2021 11:47

В "Борисполе" перехватили контрабанду сокровищ из Индии. Количество шокирует
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В аэропорту "Борисполь" столичные таможенники остановили пассажира с 44 кг серебряных украшений. Их пытался ввезти в Украину из Индии 16 сентября.

Об этом сообщила Государственная таможенная служба.

Фото: Государственная таможенная служба

38-летний мужчина прибыл из Дели. Далее должен был следовать трансфером в Одессу.

Для прохождения таможенного контроля он выбрал упрощенную систему "зеленый коридор". Этим засвидетельствовал, что не везет товаров, подлежащих письменному декларированию и налогообложению таможенными платежами.

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"Таможенники с помощью технических средств обнаружили, что в двух дорожных чемоданах и в ручной клади гражданина находятся ювелирные изделия из серебра 925 пробы с вставками из камней. 882 комплекта из двух предметов, 11 комплектов из трех предметов, 1346 единиц ожерелья, 294 подвески, 269 ​​колец, 38 пар сережек, 11 браслетов восемь крестиков и три статуэтки слонов - индийских символов. Общий вес украшений составил более 44 кг, по количеству - 4627 единиц Гражданин заявил, что все изделия принадлежат ему лично", - говорится в сообщении.

На мужчину составили протокол за нарушение правил таможенного контроля. Украшения изъяли. Их стоимость установят.

В аэропорту "Борисполь" таможенники остановили 27-летнего жителя Ровно с багажом янтаря гигантских размеров. Мужчина направлялся на авиарейс Киев-Шарджа.

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